Москва, 30 ноября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплаты в России в целом по экономике растут выше, чем ранее прогнозировалось. При этом он считает, что такая же динамика должна наблюдаться и в бюджетной сфере. Об этом глава государства заявил 30 ноября на совещании с правительством РФ, посвященном заработной плате бюджетников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«По статистике, в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», — заявил Путин в начале совещания.

Президент РФ также обозначил еще одной темой совещания сроки доиндексации заработной платы.

Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, правительству необходимо сделать всё, чтобы у работников бюджетной сферы зарплаты были на достойном уровне. Он также отметил, что в майских указах 2012 года были отражены цели повышения зарплат этой категории работников, но отрицательную роль за прошедший период времени сыграла инфляция.

«Нам нужно сделать всё необходимое, всё возможное, чтобы обеспечить здесь достойный уровень заработной платы людей», — заявил Путин в ноябре 2021 года на совещании с правительством.