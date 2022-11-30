Путин заявил о росте зарплат выше прогнозных значений
Путин заявил, что зарплаты бюджетников должны расти так же, как в экономике
Москва, 30 ноября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплаты в России в целом по экономике растут выше, чем ранее прогнозировалось. При этом он считает, что такая же динамика должна наблюдаться и в бюджетной сфере. Об этом глава государства заявил 30 ноября на совещании с правительством РФ, посвященном заработной плате бюджетников.
Президент РФ также обозначил еще одной темой совещания сроки доиндексации заработной платы.
Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, правительству необходимо сделать всё, чтобы у работников бюджетной сферы зарплаты были на достойном уровне. Он также отметил, что в майских указах 2012 года были отражены цели повышения зарплат этой категории работников, но отрицательную роль за прошедший период времени сыграла инфляция.