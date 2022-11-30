Москва, , 14:16 — REGNUM Страховые пенсии по старости с 1 января 2023 года вырастут на 4,8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщила сенатор Елена Бибикова.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Страховые пенсии вырастут на 4,8%, что в среднем обеспечит рост пенсий на 1 тыс. рублей», — сказала Бибикова.

Таким образом, размер индексации будет индивидуален для каждого пенсионера.

В 2022 году впервые по решению президента России прошла промежуточная индексация пенсий для неработающих граждан с 1 июня — на 10%. По итогам двухэтапной индексации совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3% (если сопоставлять пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года), сказал ранее глава Минтруда Антон Котяков.

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