Уровень инфляции в еврозоне снизился до 10%
Годовая инфляция в еврозоне снизилась больше, чем прогнозировали
Брюссель,
30 ноября 2022, 14:19 — REGNUM Средний уровень годовой инфляции в странах еврозоны по итогам ноября снизился до 10%. Соответствующие предварительные данные были обнародованы 30 ноября на сайте Евростата.
Самый низкий уровень инфляции зафиксировали в Испании (6,6%), а самый высокий — в Литве, Латвии и Эстонии (более 21%).
Согласно представленному Евростатом графику, за месяц общий уровень инфляции в еврозоне снизился с 10,6%. Это было первое снижение данного показателя с декабря 2020 года.
Стоит отметить, что аналитики, которых ранее опросили на портале DailyFX, спрогнозировали снижение уровня инфляции в еврозоне по итогам ноября до 10,4%.
История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.