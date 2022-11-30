Уровень инфляции в еврозоне снизился до 10%
Годовая инфляция в еврозоне снизилась больше, чем прогнозировали
Брюссель, 30 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Средний уровень годовой инфляции в странах еврозоны по итогам ноября снизился до 10%. Соответствующие предварительные данные были обнародованы 30 ноября на сайте Евростата.
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Инфляция
Самый низкий уровень инфляции зафиксировали в Испании (6,6%), а самый высокий — в Литве, Латвии и Эстонии (более 21%).
Согласно представленному Евростатом графику, за месяц общий уровень инфляции в еврозоне снизился с 10,6%. Это было первое снижение данного показателя с декабря 2020 года.
Стоит отметить, что аналитики, которых ранее опросили на портале DailyFX, спрогнозировали снижение уровня инфляции в еврозоне по итогам ноября до 10,4%.