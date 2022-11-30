В НМ ЛНР заявили о подготовке киевскими спецслужбами попытки провокации в Купянске

Луганск, , 14:15 — REGNUM В данный момент спецслужбы киевского террористического режима эксгумировали тела умерших с городского кладбища Купянска и нанесли им увечья для того, чтобы попытаться обвинить военнослужащих ВС России в массовых убийствах и пытках горожан. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в своём телеграм-канале.

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

«По имеющейся информации, на прошлой неделе в морг города Лозовая были доставлены тела, эксгумированные с Купянского городского кладбища. Эксгумации подверглись все умершие, похороненные на кладбище в течении летнего периода этого года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что тела умерших сопровождали представители украинского МВД и, как рассказали очевидцы, в числе них были иностранные специалисты, включая из Нидерландов, которые участвовали в расследовании катастрофы рейса МН17.

Кроме того, отмечается, что в морге была проведена съемка постановочных видеороликов, для которой на тела умерших были нанесены дополнительные увечья.

«Таким образом спецслужбы Украины пытаются дискредитировать ВС РФ обвинением российских военнослужащих в совершении якобы массовых убийств и пыток гражданского населения города Купянск», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что руководство боевиков преступного режима Киева осуществляет подготовку диверсии на Одесском припортовом заводе для отвлечения от катастрофических потерь ВСУ в Донбассе.