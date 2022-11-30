Москва, 30 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В России приоритетной задачей руководства является выход на реальный рост доходов, а также сокращение бедности и неравенства в стране, заявил 30 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Наша приоритетная задача — выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране в целом».

Президент подчеркнул, что российское руководство для достижения этих целей приняло ряд мер, включая распространение ежемесячных выплат на семьи с детьми 8 — 17 лет (с 1 апреля 2022 г.), в результате эти выплаты коснулись дополнительно порядка пяти миллионов детей.

Также в России на десять процентов был проиндексирован прожиточный минимум — опережающим темпом (с 1 июня 2022 г.), добавил президент. А значит, увеличились и привязанные к нему социальные выплаты.

«В результате по итогам III квартала уровень бедности снизился до 10,5%. Это, конечно, небольшое снижение, годом раньше он составлял 11%. Так что снижение, действительно, небольшое. Но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая позитивная динамика есть, — сказал Путин. — Вот её нужно сохранять».