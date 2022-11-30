Москва, , 14:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень бедности в России по итогам третьего квартала снизился до 10,5%. Об этом лидер государства сообщил во время совещания с правительством РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое», — сказал Путин 30 ноября.

Также глава государства добавил, что в нынешней непростой экономической ситуации необходимо сохранить позитивную динамику.

Ранее Путин во время совещания с правительством сообщил об увеличении конкуренции морских портов на Каспийском море.

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