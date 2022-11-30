Москва, 30 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о размере прожиточного минимума в России, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Совет Федерации

Законом до 1 января 2024 года приостанавливается применение механизма установления величины прожиточного минимума исходя из величины медианного среднедушевого дохода и их процентного соотношения (44,2%).

Показатель устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 2023–2025 годы. В итоге, прожиточный минимум на душу населения в целом по России на 2023 год устанавливается в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, пенсионеров — 12 363 рубля, детей — 13 944 рубля.

С 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума был увеличен на 10%, проиндексированные суммы с 1 января 2023 года будут увеличены на 3,3%.

Отметим, что с 1 января 2023 года МРОТ составит 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к 2022 году.

В России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2023 году МРОТ вырастет по сравнению с прожиточным минимумом на 3%.