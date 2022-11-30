Москва, 30 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о ежемесячных выплатах из средств материнского капитала, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Согласно закону, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 января 2018 года до 1 января 2023 года, и является гражданином Российской Федерации.

Право на направление средств маткапитала на ежемесячную выплату у родителей будет возникать независимо от очередности рождения ребенка и до достижения им трех лет. Сейчас такое право предоставлено только в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Ежемесячная выплата назначается в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ при условии, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

Ежемесячная выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет по заявлению лица, получившего сертификат, ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка.

Напомним, что с 1 января 2023 году у семей с детьми возникает право на получение единого пособия на ребенка. Беременные и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое пособие.

Его размер будет зависеть от «комплексной оценки нуждаемости» и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка.