Путин поручил добиться превышения темпов роста зарплат в России над уровнем инфляции

Москва, , 14:14 — REGNUM Приоритетом в работе правительства России должно стать повышение реального дохода граждан. Об этом 30 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Владимир путин Kremlin.ru

Он заявил, что уровень инфляции в стране будет снижаться уже в первом квартале 2023 года. Правительству теперь нужно будет добиться, чтобы рост доходов превышал темпы инфляции.

«Нам нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что непосредственная роль государства — повысить зарплаты бюджетникам.

Напомним, 8 ноября Путин, комментируя рост средней заплаты в стране, подчеркнул он должен превышать темпы инфляции.