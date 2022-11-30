Москва, 30 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Приоритетом в работе правительства России должно стать повышение реального дохода граждан. Об этом 30 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Kremlin.ru Владимир путин

Он заявил, что уровень инфляции в стране будет снижаться уже в первом квартале 2023 года. Правительству теперь нужно будет добиться, чтобы рост доходов превышал темпы инфляции.

«Нам нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что непосредственная роль государства — повысить зарплаты бюджетникам.

Напомним, 8 ноября Путин, комментируя рост средней заплаты в стране, подчеркнул, что он должен превышать темпы инфляции.