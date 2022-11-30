Совфед одобрил бюджет Социального фонда на 2023–2025 годы
Совфед одобрил бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2023–2025 годы
Москва, 30 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.
Сенатор Елена Бибикова отметила, что новый фонд получил широкие полномочия со значительным потенциалом как по количеству граждан — получателей выплат социальных услуг, так и по видам самих видов и услуг.
Доходы фонда в 2023 году составят 13,7 трлн рублей, в 2024 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета предусматривается на 2024 год в сумме 14,49 трлн рублей и на 2025 год в сумме 15,42 трлн рублей. Расходы в 2023 году составят более 13,5 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета фонда на 2024 год заложен в сумме 14,3 трлн рублей и на 2025 год в сумме 14,97 трлн рублей.
Материнский капитал на первого ребенка в 2023 году составит 589 569,4. В 2024 году — 621 995,7 рублей, в 2025 году — 646 875,5 рублей. На второго и последующего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры господдержки не возникало, в 2023 году маткапитал составит 779 094 рублей, в 2024 году — 821 944,2 рубля, в 2025 году — 854 822 рубля.
Также в бюджете предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2023 году на 3,3%, на 4,7% в 2024 году, на 5,6% в 2025 году. Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2023 года запланирована на 4,8%, в 2024 году на 4,6%, в 2025 году на 7,7%. Пенсия по старости неработающим пенсионерам на конец 2023 года составит 21 862 рубля.