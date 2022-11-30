Москва, 30 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Сенатор Елена Бибикова отметила, что новый фонд получил широкие полномочия со значительным потенциалом как по количеству граждан — получателей выплат социальных услуг, так и по видам самих видов и услуг.

Доходы фонда в 2023 году составят 13,7 трлн рублей, в 2024 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета предусматривается на 2024 год в сумме 14,49 трлн рублей и на 2025 год в сумме 15,42 трлн рублей. Расходы в 2023 году составят более 13,5 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета фонда на 2024 год заложен в сумме 14,3 трлн рублей и на 2025 год в сумме 14,97 трлн рублей.

Материнский капитал на первого ребенка в 2023 году составит 589 569,4. В 2024 году — 621 995,7 рублей, в 2025 году — 646 875,5 рублей. На второго и последующего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры господдержки не возникало, в 2023 году маткапитал составит 779 094 рублей, в 2024 году — 821 944,2 рубля, в 2025 году — 854 822 рубля.

Также в бюджете предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2023 году на 3,3%, на 4,7% в 2024 году, на 5,6% в 2025 году. Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2023 года запланирована на 4,8%, в 2024 году на 4,6%, в 2025 году на 7,7%. Пенсия по старости неработающим пенсионерам на конец 2023 года составит 21 862 рубля.