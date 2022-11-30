Москва, 30 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о государственной службе в связи с мобилизации для участия в специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Предусматривается приостановление и возобновление государственной службы в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им контракта.

Не допускается расторжение контракта с государственным служащим по инициативе представителя нанимателя, за исключением случаев упразднения государственного органа (органа публичной власти федеральной территории) или истечения срока действия контракта.

В период приостановления госслужбы гарантируется сохранение замещаемой должности государственной службы, а также социальных гарантий.

Период приостановления государственной службы включается в стаж государственной службы. Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Устанавливается, что решение о расторжении контракта с госслужащим в период с 21 сентября 2022 года до дня вступления в силу этого федерального закона, признается не действующим с даты принятия этого решения, а государственная служба соответствующего лица считается приостановленной.