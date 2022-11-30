DPA: Германия не продвинулась в поиске альтернативных поставок нефти для НПЗ в Шведте

Берлин, , 14:03 — REGNUM Власти Германии пока не нашли альтернативы нефти из России для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Шведт, сообщает 30 ноября агентство DPA.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналисты сообщают о «конструктивных переговорах», которые якобы ведет Германия с Казахстаном и Польшей, но о каких-либо результатах не сообщается.

Глава фракции Христианско-демократического союза Бранденбурга Ян Редман по этому вопросу заявил, что Германия не продвинулась ни на шаг в поиске альтернативных поставок. По его словам, сложившаяся ситуация может оказать влияние на рост цен на нефтепродукты в стране.

Напомним, завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Соединенные Штаты пытаются убедить Польшу согласиться на предельную цену на российскую нефть в размере $62.

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