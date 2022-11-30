Центральный банк Канады впервые за 87 лет заявил об убытках

Оттава, , 13:59 — REGNUM Центральный банк Канады впервые за 87-летнюю историю отчитался не о доходах, а об убытках. Об этом сообщает BNN Bloomberg.

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Как следует из финансового отчёта кредитной организации, в третьем квартале текущего года банк потерял 522 млн долларов. основной причиной снижения доходов стало резкое повышение процентных ставок по депозитам. Доходы банка не соответствуют процентным отчислениям по депозитам, уточняет телеканал.

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Издание отмечает, что агрессивное повышение процентных ставок Банком Канады в этом году привело к увеличению стоимости платежей по процентам, которые он выплачивает по расчетным остаткам, размещенным на счетах крупных банков.

Напомним, ЦБ Канады решил поднять процентные ставки из-за высоких темпов роста инфляции, которая находится на рекордном за последние 40 лет уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Банк Канады в рамках борьбы с инфляцией повысил основную процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, удивив рынки и став первой страной «Большой семерки», которая отважилась на столь агрессивное повышение ставки. Центральный банк повысил учётную ставку до 2,5% — это максимальное повышение за 24 года — и заявил, что в дальнейшем потребуется ещё несколько повышений.