Москва, 30 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На данный момент конкуренция морских портов на Каспийском море растёт, соседние с РФ страны развивают в этом регионе свою инфраструктуру. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Kremlin.ru Владимир Путин

«На Каспии, и вы это знаете, конкуренция увеличивается. И наши соседи, дай им бог здоровья, хорошо работают на самом деле и свои портовые сооружения развивают очень активно», — сказал он.

При этом глава Российского государства отметил, что соседи нашей страны на Каспийском море создают реальную конкуренцию и хорошо работают, в связи с чем властям России необходимо уделить особое внимание этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества стало основной темой обсуждения в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.