Эр-Рияд, , 13:55 — REGNUM Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб подтвердил информацию о том, что страна подаст заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года совместно с Египтом и Турцией.

«Надеемся, что заявка будет успешной. Все три страны будут вкладывать значительные средства в инфраструктуру, и они определенно подготовятся к этому мероприятию», — цитирует министра издание Youm7 30 ноября.

Текущий чемпионат мира 2022 года проходил в Катаре. Первый матч плей-офф Нидерланды — США состоится 3 декабря и пройдет в Дохе на «Международном стадионе Халифа».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сборная Катара проиграла третий матч подряд на групповой стадии мундиаля от команды Нидерландов.

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