В Перми скончался один из пострадавших при пожаре на ТЭЦ

Пермь, , 13:55 — REGNUM В Перми скончался один из троих пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9. Врачам не удалось спасти человека, находившегося к критическом состоянии, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Пожар Dave Hogg

Ранее поступила информация о троих пострадавших при пожаре, один из которых находился в состоянии клинической смерти. Ему оказывали реанимационные мероприятия врачи скорой помощи. Двоих других пострадавших доставили в больницу, где их передали врачам ожогового отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на одной из крупнейших ТЭЦ в Перми произошел сегодня днем, 30 ноября. Предварительно говорится о том, что пожар возник из-за ремонта кровли. Эти данные пока не подтверждаются официально.

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