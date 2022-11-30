Москва, 30 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Правительство РФ должно подготовить законопроект о праве регионов самостоятельно вводить туристический сбор. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты парламента.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

«Есть поручение президента Российской Федерации и есть обязательство правительства до июля следующего года внести уже нормальный закон. Во-первых, это попадет в Налоговый кодекс, чтобы официально закрепить, и мы настаиваем, не курортный, а туристический сбор, чтобы попали и курортные, и туристические территории», — сказала Матвиенко.

По ее словам, закон также будет предоставлять право всем субъектам РФ право принимать соответствующее решение.

«Заинтересована территория — губернатор примет решение, ему будет дано юридическое право и сам определит, не губернатор, а правительство, региональный парламент, будет это 10 рублей, 20,50 или 100, чтобы сохранить привлекательность туристическую региона и не перегнуть палку. Поэтому и Севастополь, и другие регионы до середины следующего года получат это право», — пояснила Матвиенко.