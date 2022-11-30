Матвиенко рассказала, когда регионы сами смогут вводить туристический сбор
Матвиенко рассказала о праве регионов с середины 2023 года самим вводить туристический сбор
Москва, 30 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Правительство РФ должно подготовить законопроект о праве регионов самостоятельно вводить туристический сбор. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты парламента.
«Есть поручение президента Российской Федерации и есть обязательство правительства до июля следующего года внести уже нормальный закон. Во-первых, это попадет в Налоговый кодекс, чтобы официально закрепить, и мы настаиваем, не курортный, а туристический сбор, чтобы попали и курортные, и туристические территории», — сказала Матвиенко.
По ее словам, закон также будет предоставлять право всем субъектам РФ право принимать соответствующее решение.
«Заинтересована территория — губернатор примет решение, ему будет дано юридическое право и сам определит, не губернатор, а правительство, региональный парламент, будет это 10 рублей, 20,50 или 100, чтобы сохранить привлекательность туристическую региона и не перегнуть палку. Поэтому и Севастополь, и другие регионы до середины следующего года получат это право», — пояснила Матвиенко.