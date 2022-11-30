Глава Минобороны Шойгу хочет обеспечить участников СВО перспективным вооружением

30 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

Перспективное вооружение для участников российской спецоперации глава Минобороны Сергей Шойгу оценил ещё в августе 2022 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

ИА REGNUM, , 15:13 — REGNUM Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России 30 ноября заявил о необходимости продолжить модернизацию и создание перспективных систем вооружения с последующим применением их в ходе специальной военной операции на Украине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам министра обороны РФ, важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.

«На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, в 2023 году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%.

На коллегии Минобороны России 30 ноября Сергей Шойгу также отметил, что применяемые ВСУ иностранные реактивные и артиллерийские системы успешно поражаются в ходе СВО российскими военными с помощью самоходных артиллерийских установок «Малка» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

САУ «Малка» Mil.ru

Читайте также: Шойгу рассказал о применении САУ «Малка» и РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО

Напомним, с перспективными образцами вооружения и военной техники министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился в конце августа 2022 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Так, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), устанавливаемую на БПЛА, для преодоления систем ПВО противника.

Но тогда выяснилось, что эта новая разработка с технологиями ИИ, позволяющая обмануть обученные нейросети противника, средства ПВО, уже знакома главе Минобороны РФ. Он лишь поинтересовался сроками масштабирования её применения в действующих подразделениях ВС РФ.

Читайте также: Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме «Армия-2022»

Также известно, что в России уже началось серийное производство межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам разработчиков, система управления позволяет ей наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны.

Читайте также: Академик РАН: «Сармат» наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО

«Сармат» в ближайшие 40–50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира», — пояснил в середине ноября 2022 года глава Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

«Сармат» © Министерство обороны России

Читайте также: Ракету «Сармат» запустили в серийное производство

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на боевом дежурстве ВС РФ стоят баллистические ракеты «Синева», ведется серийное производство ракет «Ярс», «Булава» и «Сармат» с различным боевым оснащением. Новые ракетные комплексы будут развернуты в пяти соединениях РВСН.

Читайте также: Шойгу: в пяти соединениях РВСН будут развернуты новые ракетные комплексы

Читайте также: Борисов: Роскосмос ведет серийное производство ракет «Сармат»