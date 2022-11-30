Бишкек, , 13:52 — REGNUM Большая часть создаваемых в Киргизии жилищных кооперативов являются финансовыми пирамидами. Об этом 30 ноября заявил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев на заседании республиканского парламента.

Мошенники Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

По его словам, за последние годы в стране появилось много новых жилищных кооперативов, которые обещают доверчивым гражданам помощь в покупке недвижимости за меньшую цену.

Высокопоставленный милицейский чиновник отметил, что МВД Киргизии неоднократно разъясняло гражданам мошеннические схемы, которые используют недобросовестные жилищные кооперативы для обмана населения.

«Но люди не слушают наши советы и продолжают вкладывать свои деньги в жилищные кооперативы, которые обещают им отсутствие процентных ставок», — посетовал замминистра.

В свою очередь депутаты отметили, что многие финансовые пирамиды в Киргизии «крышуют» чиновники, а также сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов.

ИА REGNUM напоминает, что за девять месяцев 2022 года в Киргизии возбудили свыше 700 уголовных дел по фактам организации финансовых пирамид, а за два предыдущих года — ещё 2 311 дел.

Нанесённый финансовыми пирамидами ущерб правоохранительные органы республики оценивают в более чем 311 млн сомов (свыше 225 млн рублей).

Отметим, что в соответствии с Уголовным кодексом Киргизии, организаторам финансовых пирамид грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.