Мелитополь, 30 ноября 2022, 13:50 — REGNUM Вооруженные силы Украины потеряли более 100 человек убитыми при попытке прорвать линию соприкосновения в Запорожской области. Также союзным силам удалось уничтожить 10 единиц техники. Об этом 30 ноября сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов
Владимир Рогов
Владимир Рогов

«Была очередная попытка прорыва линии соприкосновения. Безвозвратные потери со стороны ВСУ составили больше 100 человек и, по предварительным данным, уничтожено 10 единиц техники. Это и бронетехника, и артиллерия — все, с чем они выдвигались, все было накрыто», — сообщил Рогов в интервью агентству ТАСС.

В какой районе региона произошла попытка вооруженных сил Украины сместить линию соприкосновения не уточняется.

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