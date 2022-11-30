Мелитополь, , 13:50 — REGNUM Вооруженные силы Украины потеряли более 100 человек убитыми при попытке прорвать линию соприкосновения в Запорожской области. Также союзным силам удалось уничтожить 10 единиц техники. Об этом 30 ноября сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Была очередная попытка прорыва линии соприкосновения. Безвозвратные потери со стороны ВСУ составили больше 100 человек и, по предварительным данным, уничтожено 10 единиц техники. Это и бронетехника, и артиллерия — все, с чем они выдвигались, все было накрыто», — сообщил Рогов в интервью агентству ТАСС.

В какой районе региона произошла попытка вооруженных сил Украины сместить линию соприкосновения не уточняется.

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