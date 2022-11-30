The Times: почти половина индеек для праздничного стола погибла из-за птичьего гриппа в Британии

Лондон, , 13:49 — REGNUM Почти половина индеек, предназначавшихся для праздничного стола жителей Великобритании, погибла из-за вспышки птичьего гриппа, пишет газета The Times.

Индейка (сс) Capri23auto

По данным издания, 600 тысяч из 1,2 млн индеек погибло в результате вспышки птичьего гриппа.

Представитель консорциума розничной торговли Великобритании Эндрю Опи заявил, что для обеспечения поставок индеек к рождественскому столу торговцы получили разрешение от министерства по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства забить птиц немного раньше, чем обычно.

В Великобритании надеются, что дефицита индеек в стране не будет.

Известно, что большинство погибших в Великобритании птиц содержались на вольном выгуле, где высокий шанс заразиться птичьим гриппом от диких птиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка птичьего гриппа (HPAI) поразила одно из важнейших мест обитания в Великобритании и потенциально может убить десятки тысяч морских птиц.

Читайте также: Птичий грипп поразил Великобританию