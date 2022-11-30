Бишкек, , 13:48 — REGNUM В январе–сентябре 2022 года жители Киргизии провели более 16,1 тысячи транзакций на покупку интернет-игр и оплату дополнительного контента в них, передаёт «Kaktus.media».

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом киргизстанцы потратили на эти цели свыше 24 млн сомов (более 17,4 млн рублей).

По данным Национального банка республики, расходы граждан на игры в интернете за аналогичный период 2021 года достигал 93,7 млн сомов (67,8 млн рублей).

То есть жители Киргизии стали тратить на интернет-игры почти в четыре раза меньше денег.

ИА REGNUM напоминает, что с 2012 года в Киргизии действовал запрет на деятельность казино и других игорных заведений. С 2015 года власти республики запретили букмекерские конторы и тотализаторы.

Однако уже 1 июля 2022 года президент Садыр Жапаров подписал указ о возобновлении официальной работы тех казино, которые купят государственные лицензии на десять лет.

Отметим, что руководство республики утверждает, что клиентами игорных заведений не смогут стать граждане Киргизии, иностранцы младше 21 года и недееспособные граждане других стран.