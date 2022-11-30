Бишкек, 30 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В январе–сентябре 2022 года жители Киргизии провели более 16,1 тысячи транзакций на покупку интернет-игр и оплату дополнительного контента в них, передаёт «Kaktus.media».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

При этом киргизстанцы потратили на эти цели свыше 24 млн сомов (более 17,4 млн рублей).

По данным Национального банка республики, расходы граждан на игры в интернете за аналогичный период 2021 года достигал 93,7 млн сомов (67,8 млн рублей).

То есть жители Киргизии стали тратить на интернет-игры почти в четыре раза меньше денег.

ИА REGNUM напоминает, что с 2012 года в Киргизии действовал запрет на деятельность казино и других игорных заведений. С 2015 года власти республики запретили букмекерские конторы и тотализаторы.

Однако уже 1 июля 2022 года президент Садыр Жапаров подписал указ о возобновлении официальной работы тех казино, которые купят государственные лицензии на десять лет.

Отметим, что руководство республики утверждает, что клиентами игорных заведений не смогут стать граждане Киргизии, иностранцы младше 21 года и недееспособные граждане других стран.