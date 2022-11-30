Россия и Иран подписали меморандум о деловом сотрудничестве

Москва, , 13:46 — REGNUM Россия и Иран планируют сотрудничать в сфере энергетического машиностроения, а также реализовывать совместные проекты в сфере судо- и авиастроения. Меморандум о создании совета делового сотрудничества был подписан в рамках форума «Российский промышленник». Подписи под документом поставили и глава РСПП Александр Шохин и замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам представителя иранской стороны, достигнуты принципиальные соглашения в вопросах совместных проектов по строительству и проектированию турбин в сфере судостроения, подвижного состава, вертолетов и авиастроения, самолетов. Помимо этого, есть решения по сотрудничеству в сфере производства техники сельхозназначения.

Алирез Пейманпак также отметил, что в течение 2022 года общий товарооборот между Россией и Ираном вырос на 30%, а в сфере торговли промышленными товарами — на 300%. При этом такой значительный рост он связал с тем, что до этого товарооборот между партнерами строился преимущественно на продукции сельского хозяйства.

Наиболее активно, по словам иранского представителя, идет сотрудничество российских и иранских бизнесменов в сфере автомобильного машиностроения и в нефтегазовом и энергетическом секторе.