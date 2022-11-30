Совфед одобрил продление эксперимента по курортному сбору до 2025 года и включил Петербург

Москва, , 13:42 — REGNUM Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, которым продлевается до конца 2024 года эксперимент по проведению в ряде регионов России эксперимента по взиманию курортного сбора, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это временное решение для того чтобы эксперимент закончился. Он одобрен как состоявшийся», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Первыми участниками эксперимента стали Ставропольский край, Крым, Краснодарский край и Алтайский край. Однако, позже по решению Госсовета Крыма, регион отменил эксперимент. По принятому закону новый срок эксперимента заканчивается 31 декабря 2024 года. Также курортный сбор будет введен в Санкт-Петербурге и в федеральной территории «Сириус».

В комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам ранее обращали внимание на то, что регионы должны все же сами устанавливать курортный сбор.

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