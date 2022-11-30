Москва, , 13:35 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и приравненных к ним лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

Речь идет о пенсионном обеспечении проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе (МЧС), органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии (Росгвардия), органах принудительного исполнения России, и их семей.

Закон пролонгирует до 1 января 2024 года «заморозку», приостановление действия нормы, согласно которой денежное довольствие (оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет), учитываемое при исчислении размеров пенсий военнослужащих и членов их семей, устанавливается (ограничивается) с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера. При этом предусмотрено, что с учетом уровня инфляции федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период такое ежегодное увеличение может быть установлено более чем на 2%.

Одновременно с этим на 2023 год устанавливается размер ограничения денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсий, на уровне 85,47%.

В то же время ранее в комитете Госдумы по труду обратили внимание на то, что запланировано повышение с 1 октября денежного довольствия военнослужащих на 5,5% (прогнозный уровень инфляции), мера повлечет соответствующий пересмотр размеров пенсии военнослужащих с указанной даты.

Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, в 2022 году увеличился на 11,79% (с 73,68% до 85,47%).

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