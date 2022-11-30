Москва, , 13:34 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон, призванный решить проблему сильной нагрузки на консульства России за рубежом на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поправки ориентированы на повышение качества предоставления госуслуг консульскими представительствами», — отметил сенатор Фарит Мухаметшин.

Закон наделяет функциями оказания содействия в подготовке документов для российских загранучреждений — заявлений на паспорта и истребование документов, текстов нотариальных актов и так далее специализированные сервисные бюро, подведомственные Министерству иностранных дел России.

Предполагается, что такие бюро будут открываться при наиболее загруженных дипломатических представительствах и консульских учреждениях России в иностранных государствах в соответствии с перечнем, установленным российским внешнеполитическим ведомством. Речь идет прежде всего о странах с крупными диаспорами соотечественников, а также странах, являющихся основными туристическими направлениями для граждан страны.

Кроме того, законом устанавливается срок полномочий почетных консулов — пять лет. По истечении этого срока МИД России, сможет неоднократно продлевать такие полномочия на срок до пяти лет.