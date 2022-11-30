Москва, 30 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон, призванный решить проблему сильной нагрузки на консульства России за рубежом на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Поправки ориентированы на повышение качества предоставления госуслуг консульскими представительствами», — отметил сенатор Фарит Мухаметшин.

Закон наделяет функциями оказания содействия в подготовке документов для российских загранучреждений — заявлений на паспорта и истребование документов, текстов нотариальных актов и так далее специализированные сервисные бюро, подведомственные Министерству иностранных дел России.

Предполагается, что такие бюро будут открываться при наиболее загруженных дипломатических представительствах и консульских учреждениях России в иностранных государствах в соответствии с перечнем, установленным российским внешнеполитическим ведомством. Речь идет прежде всего о странах с крупными диаспорами соотечественников, а также странах, являющихся основными туристическими направлениями для граждан страны.

Кроме того, законом устанавливается срок полномочий почетных консулов — пять лет. По истечении этого срока МИД России, сможет неоднократно продлевать такие полномочия на срок до пяти лет.