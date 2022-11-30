В МИД Китая призвали США не подрывать глобальную стабильность

Пекин, , 13:34 — REGNUM США должны перестать подрывать мировую стратегическую стабильность. Вашингтон обязан пересмотреть свою ядерную политику и отказаться от логики гегемонизма. Об этом заявил 30 ноября в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Слова представителя китайского внешнеполитического ведомства стали ответом на доклад Пентагона о состоянии военной мощи КНР. В нем, в частности, говорится о том, что в течение ближайших десяти лет Китай может произвести до полутора тысяч ядерных боеголовок. Комментируя эти выводы Вашингтона, китайский дипломат отметил, что США должны в первую очередь заняться собственным ядерным разоружением.

«США должны серьезно пересмотреть свою собственную ядерную политику, отказаться от менталитета холодной войны и гегемонистской логики, прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность», — заявил Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Китае заявили о незаконном вторжении американского ракетного крейсера Chancellorsville в воды КНР.