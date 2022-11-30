Москва, 30 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон, вводящий новые ограничения для граждан, признанных иностранными агентами, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Документ вносит изменения в 39 отраслевых законов и обеспечивает реализацию базового закона, который вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Иноагенты не смогут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях.

В целом, проект закона приравнивает информацию, произведенную иноагентом, «к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей».

Также иноагентам запрещается проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти (исключение — проведение мероприятий возле зданий религиозных организаций); им запрещается быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Иноагентам запрещается продолжать службу в органах внутренних дел.

Вводится и запрет для СМИ на распространение информации об иностранных агентах и произведенные ими материалы без указания статуса.

Изменения носят технический характер, так как направлены на реализацию базовых положений закона, принятого в июне.

Закон вступит в силу в декабре 2022 года.