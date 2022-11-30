При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ДНР пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Донецк,
30 ноября 2022, 13:29 — REGNUM При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщает 30 ноября телеграм-канал штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Осколки снаряда
Телеграм-канал Вячеслва Гладкова
«ВФУ [вооруженные формирования Украины] атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мужчина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в заявлении штаба территориальной обороны ДНР, опубликованном в Telegram.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Куйбышевский и Киевский районы Донецка.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.