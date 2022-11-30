Донецк, 30 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщает 30 ноября телеграм-канал штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Телеграм-канал Вячеслва Гладкова Осколки снаряда

«ВФУ [вооруженные формирования Украины] атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мужчина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в заявлении штаба территориальной обороны ДНР, опубликованном в Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

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