Совфед одобрил законы о запрете и штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

Москва, , 13:28 — REGNUM Совфед одобрил пакет законов, направленный на запрет пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Проекты законов были предложены 388 депутатами Госдумы. Штрафы увеличиваются в 25-40 раз, отметили в верхней палате парламента.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

«Есть все для того, чтобы защитить наших детей», — отметила сенатор Елена Мизулина.

Первым законом вводится запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации о ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Одновременно запрещаются призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. Кроме того, вводится запрет на продажу товаров, в том числе импортных, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Будет осуществляться постоянный мониторинг интернета на предмет нарушения норм.

Второй закон вводит штрафы за нарушение новых норм, в том числе пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Штрафы пропаганду ЛГБТ составят до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для юрлиц.

Пропаганда педофилии будет караться штрафом в размере до 800 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для организаций.

Пропаганда смены пола, выразившаяся в распространении информации или совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности смены пола либо навязывание информации о смене пола, вызывающей интерес к смене пола, согласно изменениям, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Совершение указанных правонарушений иностранными гражданами повлечет их выдворение за пределы РФ по решению суда.

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