Шойгу заявил, что в пяти соединениях РВСН идёт подготовка к развёртыванию новых ракетных комплексов

Москва, , 13:27 — REGNUM На сегодняшний день в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ведётся подготовка к развёртыванию новых ракетных комплексов. Об этом 30 ноября сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Сергей Шойгу Mil.ru

«В завершение заседания обсудим проект перечня объектов капитального строительства на следующий год. На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов», — сказал он.

Также Шойгу уточнил, что в космических войсках идут работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае, а в Военно-морском флоте были переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в посёлке Гаджиево, а также объекты основного пункта базирования в Каспийске.

Кроме того, глава Минобороны указал, что выполнение всех поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по восстановлению инфраструктуры в новых российских регионах ведётся с опережением сроков.

При этом он добавил, что в ходе подготовке списка объектов капитального строительства на 2023 год планируется уделить особое внимание строительству в интересах стратегических ядерных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не менее чем на 99% будет выполнен российский государственный оборонный заказ в 2022 году.