В Абхазии продлили запрет на майнинг криптовалюты
Майнинг криптовалют в Абхазии запретили ещё на один год
Гагра, Абхазия,
30 ноября 2022, 13:29 — REGNUM Запрет на майнинг криптовалюты в Абхазии продлён до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление было принято 30 ноября в ходе заседания правительства республики, передаёт агентство «Апсныпресс».
Ворованное оборудование для майнинга
МВД
Документ начнёт действовать с 1 января 2023 года. Запрещается использовать для майнинга единую распределительную электросеть республики.
Постановление также предусматривает запрет на ввоз в Абхазию оборудования, предназначенного для добычи криптовалют.
Напомним, борьба с майнингом в Абхазии ведётся с конца 2022 года, когда подобный способ заработка стал оказывать негативное влияние на работу электросетей. Начались перегрузки, которые провоцировали аварийное отключение, кроме того, добыча криптовалют привела к перерасходу электроэнергии, из-за чего пришлось докупать её в России.
История вопроса
Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, эмиссия и управление которой основаны на криптографических методах. Обычно эмиссия криптовалюты децентрализована, но некоторые государства заявляли о создании своих криптовалют. Большинство криптовалют имеют верхний предел объёма эмиссии.
Главной особенностью криптовалют является невозможность контроля за транзакциями со стороны банков или государственных органов. Управлять транзакцией могут только участники сделки. Большинство криптовалют не скрывают информацию о танзакциях, но их участники скрываются за псевдонимами. Таким образом, криптовалюты могут быть использованы в незаконных операциях.
Разные государства придерживаются разной политики по отношению к криптовалютам. В некоторых странах они являются законным платёжным средством, где то – товаром особого рода, а где-то транзакции с криптовалютами запрещены.
Первой криптовалютой стал разработанный в 2009 году Биткойн. Позже появились другие криптовалюты, но не все из них получили распространение. Приобрести или обменять криптовалюты можно на биржах криптовалют. Из-за новизны и неясного статуса криптовалют их курсы могут взлетать и падать непредсказуемым образом, что приводит к значительным финансовым потерям у тех, кто их использует.
В Российской Федерации владение криптовалютами законно, но платежи в них запрещены, поскольку единственным законным платёжным средством является рубль.