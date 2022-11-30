Майнинг криптовалют в Абхазии запретили ещё на один год

Гагра, Абхазия, , 13:29 — REGNUM Запрет на майнинг криптовалюты в Абхазии продлён до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление было принято 30 ноября в ходе заседания правительства республики, передаёт агентство «Апсныпресс».

Ворованное оборудование для майнинга МВД

Документ начнёт действовать с 1 января 2023 года. Запрещается использовать для майнинга единую распределительную электросеть республики.

Постановление также предусматривает запрет на ввоз в Абхазию оборудования, предназначенного для добычи криптовалют.

Напомним, борьба с майнингом в Абхазии ведётся с конца 2022 года, когда подобный способ заработка стал оказывать негативное влияние на работу электросетей. Начались перегрузки, которые провоцировали аварийное отключение, кроме того, добыча криптовалют привела к перерасходу электроэнергии, из-за чего пришлось докупать её в России.