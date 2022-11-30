Москва, 30 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В России может увеличиться число военных учебных центров (ВУЦ) для студентов. С предложением создать дополнительные ВУЦ ещё в 16 регионах страны выступило Министерство обороны РФ. Об этом 30 ноября на заседании коллегии федерального ведомства сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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«Предлагается создать ещё 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120», ― подчеркнул Шойгу.

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По его словам, это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности ВС РФ.

Глава Минобороны напомнил, что в прошлом году оборонное ведомство совместно с Министерством науки и высшего образования приступило к созданию ВУЦ при федеральных государственных вузах. За это время было образовано восемь новых центров, в которых прошла военное обучение уже тысяча студентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году президент России Владимир Путин распорядился организовать военные учебные центры вместо военных кафедр в вузах. Они должны быть организованы по унифицированному образцу, и в них будут обучать не только офицеров, но и сержантов запаса.

В соответствии с распоряжением правительства России от 13 марта 2019 года военные учебные центры при вузах создаются «в интересах обеспечения обороны и безопасности страны». К концу 2021 года вместе с созданными новыми ВУЦ число военных учебных центров в стране превысило сто.