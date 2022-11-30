Пермь, 30 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. До трех выросло число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжелое, ему оказывают помощь в реанимации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Два пациента госпитализированы в ожоговое отделение. Еще один пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой скорой медицинской помощи», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел днем на ТЭЦ-9, которая является крупнейшим предприятием в городе, обеспечивающим энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и теплоснабжение левой части города.

ТЭЦ расположена в Индустриальном районе. Пожару присвоена третья степень сложности, в его ликвидации участвуют 79 огнеборцев, применяются 23 единицы техники.

Предварительно причиной пожара называют ремонт кровли в одном из цехов.