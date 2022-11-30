30 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

ИА REGNUM, , 14:57 — REGNUM Российский президент Владимир Путин 30 ноября известил о хороших темпах расселения граждан из аварийного фонда. Его слова цитирует пресс-служба Кремля.

Проблемы Ветхого Жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом по стране с опережением идёт и расселение граждан из аварийного фонда», — приводит пресс-служба слова главы государства.

Также в ходе видеоконференции на открытии социальных объектов в разных регионах страны (строительство либо капитальная реконструкция которых завершены в рамках федеральных и региональных программ развития) Путин призвал выселять людей из трущоб:

«Мы тоже постоянно об этом говорим, нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание коллег. Сегодня посмотрим, какие дома построены для них в Архангельской области — для тех, кто жил, и, к сожалению, многие ещё продолжают жить в таких неприемлемых условиях».

Ветхое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Российский лидер заявил, что по итогам 2022 года в стране будет установлен и новый рекорд по жилищному строительству: уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров, три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года, завершена в девяти субъектах Российской Федерации: Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Магаданской, Саратовской и Сахалинской областях, а также в городах федерального значения Санкт-Петербурге и Севастополе. Только за октябрь 2022 года благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» новоселье в России отпраздновали 11,6 тыс. человек.

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К примеру, в Ростовской области из аварийного жилищного фонда переселены уже 6679 человек. В том числе в 2022 году из такого жилья площадью 36,7 тыс. кв. м в новые квартиры переехали 1870 человек, еще 200 граждан планируется переселить до конца года.

В городе Онеге Архангельской области ввели в эксплуатацию два новых многоквартирных дома, в которые из аварийного жилья переедут 311 человек.

«Оба дома возведены на ленточном ростверке и на свайном основании. Стены кирпичные, в качестве перекрытий использованы железобетонные плиты, а материалом для кровли стала металлочерепица. Новостройки получились качественными. Уверен, будущим жильцам понравятся светлые просторные квартиры, а также придомовая инфраструктура, выполненная в соответствии с проектом застройки», — пояснил Фонду содействия реформированию ЖКХ министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев.

Ветхое жильё Марина Каширская © ИА REGNUM

Больше средств на расселение аварийного жилья до конца 2022 года получит Сахалин. Речь идет о дополнительных 1,8 млрд рублей благодаря досрочному завершению программы по ликвидации аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Сейчас регион расселяет жильцов из домов, которые признали аварийными уже позже.

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Как подчеркнул генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин, обеспечение граждан безопасными и комфортными условиями проживания — основная цель программы по расселению аварийного жилищного фонда. Перед регионами стоит важная задача — сохранить динамику ее реализации и принять все необходимые меры в целях достижения установленных показателей в полном объеме. При возведении новых домов, в которых предусмотрены квартиры для переселения граждан из аварийного жилья, необходимо уделять особое внимание контролю за качеством выполняемых работ, применению при строительстве энергосберегающих материалов и технологий, обеспечению жилых микрорайонов современной коммунальной инфраструктурой, а также социальными объектами.