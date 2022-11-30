Бухарест, , 13:17 — REGNUM Вклад Китая в урегулировании ситуации на Украине отметил люксембургский министр иностранных дел Жан Ассельборн 30 ноября на полях саммита глав МИД стран НАТО в Румынии.

Жан Ассельборн Michał Koziczyński

– применения ядерного оружия». Жан Ассельборн «Уверен, что Китай сейчас делает всё, чтобы этот конфликт закончился и чтобы не случилось катастрофыприменения ядерного оружия».

При этом глава внешнеполитического ведомства Люксембурга призвал Европейский союз и НАТО быть бдительными, чтобы не оказаться от Пекина «в стратегической зависимости», напомнив о широком спектре применения различных изделий китайского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Китай может положительно повлиять на Россию, склонив её к мирным переговорам с Киевом.

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