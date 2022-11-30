Брюссель, 30 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом о безвизовом режима для жителей частично признанного государства Косово с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Turdocs.com Косово

«Европейские послы согласовали переговорный мандат о безвизовом въезде для владельцев паспортов, выданных Косовом. На основании этого мандата начнутся переговоры с Европарламентом», — говорится в заявлении пресс-службы.

Соглашение позволит владельцам паспортов, выданных Косовом, въезжать в ЕС без визы на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Приштине, что Косово и Сербия могут рассчитывать на продвижение в процессе евроинтеграции только если подпишут соглашение о «взаимном признании».

Читайте также: Косово обещало ЕС сопротивляться российскому влиянию