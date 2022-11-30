Донецк, 30 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли шесть населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), включая столицу региона — Донецк. Об этом 30 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 08:55 боевики ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Ясиноватой, в 09:45 — пять снарядов калибра 152 мм по Каштановому, в 10:25 — три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке, в 10:30 – пять снарядов калибром 122 мм по Пантелеймоновке, в 11:45 – пять снарядов калибром 155 мм по Куйбышевский району Донецка и в 12:40 – три снаряда калибром 152 мм по Каштановому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Амвросиевка в ДНР обстреляли киевские боевики из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.