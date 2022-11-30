Москва, 30 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за последние два месяца в РФ завершили обучение более 300 тыс. резервистов, среди которых — добровольцы.

(сс) Администрация президента России Сергей Шойгу

«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено ок. 3 тыс. инструкторов, задействовано — более 100 полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За 2 месяца обучено свыше 300 тыс. резервистов, и т.ч. добровольцев», — заявил Шойгу 30 ноября на заседании коллегии Минобороны РФ.

Он уточнил, что в учебных центрах подготовлено около 8 тыс. экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств ПВО, комплексов беспилотной авиации.

Ранее Шойгу заявлял, что российский гособоронзаказ в 2022 г. будет выполнен не менее чем на 99%.