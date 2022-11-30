Бухарест, 30 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Политика НАТО ведёт к тому, что альянс может стать антикитайским блоком. Об этом 30 ноября сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

Он участвует во встрече глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Бухаресте (Румыния). Сийярто отметил, что вопросы отношений с Китаем были включены в повестку совещания.

«Мы не хотим, чтобы НАТО стал антикитайским блоком. Нам не нужна ещё одна опасность холодной войны, проблем и так хватает», — написал венгерский министр.

Сийярто подчеркнул, что с Китаем можно наладить взаимовыгодное сотрудничество. Примером тому, по словам министра, является Венгрия.