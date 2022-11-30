Пожар на ТЭЦ в Перми произошел из-за ремонта кровли
МЧС назвало причиной пожара на ТЭЦ в Перми ремонт кровли
Пермь, 30 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Пожар на ТЭЦ-9 в городе Перми произошел во время ремонтных работ на крыше одного из цехов — котло-турбинного. Предварительно его причиной считают нарушение техники безопасности.
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Пожар
«Пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов», — сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми утром 30 ноября произошел пожар на ТЭЦ-9. Пострадали два человека. Пришлось эвакуировать около 500 сотрудников предприятия. Пожару присвоен третий уровень сложности. Ликвидацией огня занимаются 79 пожарных с применением 23 единиц техники.