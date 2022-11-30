Шойгу: в 2023 году финансирование гособоронзаказа увеличат в полтора раза

Москва, , 13:04 — REGNUM В следующем году объёмы финансирования гособоронзаказа существенно возрастут. Об этом 30 ноября на заседании коллегии Минобороны России заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны России

По его словам, расходы на соответствующие нужды вырастут в 1,5 раза.

«В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза», ― сказал Шойгу.

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Он отметил, что это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%.

При этом генерал армии указал на необходимость сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, по итогам 2021 года оснащённость российской армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил ― до 89,1%. При этом исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.