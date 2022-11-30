Шойгу заявил об увеличении гособоронзаказа в полтора раза в 2023 году
Шойгу: в 2023 году финансирование гособоронзаказа увеличат в полтора раза
Москва, 30 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В следующем году объёмы финансирования гособоронзаказа существенно возрастут. Об этом 30 ноября на заседании коллегии Минобороны России заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
По его словам, расходы на соответствующие нужды вырастут в 1,5 раза.
«В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза», ― сказал Шойгу.
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Он отметил, что это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%.
При этом генерал армии указал на необходимость сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, по итогам 2021 года оснащённость российской армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил ― до 89,1%. При этом исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.