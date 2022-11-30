Москва, 30 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Не менее чем на 99% будет выполнен российский государственный оборонный заказ в 2022 году. Об этом 30 ноября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Кадр ТК «Звезда» Сергей Шойгу

«На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%», — сказал он.

Также глава Минобороны уточнил, что в связи с проведением спецоперации Вооружённых сил РФ и частичной мобилизации требования к гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения увеличились.

Кроме того, Шойгу отметил, что в 2022 году была проведена оптимизация реализации действующих и новых заключённых государственных контрактов, а также обеспечено их полное финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что поставки вооружения, военной и специальной техники в российские войска идут в соответствии с ранее утверждёнными графиками.