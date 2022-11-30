Москва, 30 ноября 2022, 13:05 — REGNUM Тестирование новых способов боевого применения ракетных войск и артиллерии идёт в ходе СВО, заявил 30 ноября на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

Боевой расчёт РВСН
Боевой расчёт РВСН
Mil.ru

Заявив, что успех боевых действий во многом зависит от эффективности огневого поражения противника и что значительная роль в этом отводится российскими войсками ракетным войскам и артиллерии, Шойгу сказал:

«В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения».

Глава Минобороны пояснил, что российские военные в ходе СВО применяют разведывательно-ударные огневые комплексы, в том числе беспилотники и «современные и перспективные образцы вооружения».

Напомним, 23 ноября по энергообъектам Украины российские войска нанесли серию ракетных ударов, обесточивших практически всю территорию противника.

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